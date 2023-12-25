Знаменитости 25 декабря 2023, 01:07 «Всегда была неблагодарной». Резник — об оскорблениях Вайкуле в адрес Паулса Резник объяснил нападки Вайкуле на Паулса болезнью и материальными проблемами РИА «Новости»

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Российский поэт Илья Резник объяснил, почему Лайма Вайкуле начала оскорблять композитора Раймонда Паулса. По его словам, это связано с материальными трудностями певицы из-за болезни. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу».

По словам Резника, он уже несколько лет не следит за новостями шоу-бизнеса, но недавно ему сообщили, что Вайкуле оскорбила его любимого соавтора.

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«Я не смог промолчать. Раймонд говорит, что не относится к Лайме серьезно. Это правильно. Но она должна относиться серьезно и с большим уважением к своему композитору», — подчеркнул поэт.

Резник назвал Вайкуле неблагодарной и напомнил, что он вместе с Паулсом вытащили ее из кабака, создали ей репертуар и вывели на сцену. И теперь она говорит гадости человеку, которому обязана всем, чего добилась в творческой жизни.

Поэт добавил, что, вероятно, последние заявления артистки связаны с материальными трудностями, ведь у нее тяжелый диагноз и нужны дорогие лекарства. Напоследок он пожелал ей здоровья, отметив, что для Паулса ее слова «не более чем пыль».

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