«Все водителями стать не могут»: Пригожин раскритиковал Боярского за высказывания о господдержке

Продюсер Иосиф Пригожин в корне не согласился с высказыванием Михаила Боярского о том, что просить у государства льготы — значит жить на подачки. В разговоре с «360» предприниматель обратил внимание, что современная индустрия развлечений очень сильно изменилась с советских времен.

«Я с ним не согласен (с Боярским — прим. ред.). Боярский — актер уже в возрасте, талантливый человек, человек, на чьих фильмах мы выросли, но самое главное, что индустрия развлечений, эта отрасль с того времени, когда он снимался в кино, закончилась. Сегодня современная Россия. Отрасль стала большой», — объяснил Пригожин.

Он отметил, что в этой отрасли есть фокусники, технический персонал, владельцы оборудования — светового, звукового технического. А еще в ней работают работают представители цирка, театральные деятели.

«Появилось очень много музыкантов разных, помимо государственных оркестров. Сейчас там насчитывается огромное количество людей. Просто нужно понимать, что мы говорим об отрасли, а не об отдельно взятых людях. Надо, чтобы что-то с этой отраслью происходило», — сообщил продюсер.

По его словам, сейчас в стране появились частные залы, в которые инвесторы вложили деньги. И если звезды не будут в них работать, то залы «зависнут в кредитах». Будут задержки в зарплатах персоналу.

«Ну, например, тот же „Крокус Сити Холл“, там работает 500 человек. И их должен кто-то содержать. В этой отрасли крутится огромное количество людей, и все водителями стать не могут, понимаете, да? Водительское кресло, оно тоже ограничено, поэтому человек, получив призвание стать музыкантом, должен работать по профессии. Ну тогда просто надо отменить это все», — заключил Иосиф Пригожин.

В среду актер Михаил Боярский заявил, что не станет просить денег у государства вслед за коллегами. Он считает это подачками. По его словам, он лучше начнет зарабатывать извозом, если у него закончатся средства на жизнь. Однако других деятелей искусства, которые надеются на господдержку, актер не осуждает.