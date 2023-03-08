Знаменитости 08 марта 2023, 12:41 «Все вчера немного сошли с ума». Блогерша Лерчек поблагодарила подписчиков за поддержку Блогерша Лерчек призналась, что подписала документы о неразглашении уголовного дела

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Блогер-миллионник Валерия Чекалина (Лерчек) в своем Instagram* поблагодарила подписчиков за поддержку. Она призналась, что решила быть со своим супругом Артемом и в горе, и радости, но не стала рассказывать подробности уголовного дела о неуплате налогов, потому что подписала документы о неразглашении.

«Все вчера немного сошли с ума <…> Искреннее спасибо вам за вашу поддержку», — обратилась к подписчикам Лерчек.

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Она добавила, что вместе с мужем Артемом вчера решили будут «и в горе, и в радости». По словам блогера-миллионника, супруги подписали документы о неразглашении, поэтому им нечего рассказать о расследовании уголовного дела.

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Артем Чекалин объяснил, откуда в их доме взялись восемь килограммов золота и 10 паспортов. По его словам, драгоценный металл ему выдали в банке вместо замороженных средств, а удостоверения личности принадлежат членам их семьи, сообщили «Известия».

Чету блогеров заподозрили в уклонении от уплаты налогов — сумма задолженности составляет около 311 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело, а в доме Чекалиных провели обыски.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.