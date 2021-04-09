«Все в шоке». Проверка СК из-за данных о мошенничестве в отношении вдовы Булдакова обрадовала двойника Баскова

Двойник Николая Баскова Эдуард Гладкий никогда не был женат на вдове актера Алексея Булдакова Людмиле, как это преподнесли в программе «Прямой эфир». По словам самого Гладкого, у них только дружеские отношения, также певец иногда помогает ее семье. Об этом он рассказал «360».

«Людмила Андреевна в шоке от всего этого. Собирается подавать иск о защите чести и достоинства. Она в порядке, был стресс, болела. Я просто ей помогал, и Денис Булдаков (племянник — прим. ред.) тоже помогает. Никуда она не пропадала и не исчезала. У Малахова просто совести нет. Если его журналисты не могли найти ее, это не говорит о том, что что-то произошло. Она не снимает трубку с неизвестных телефонов. С ней все замечательно», — рассказал он.

При этом он добавил, что рад началу проверки касательно мошеннических действий вокруг семьи Булдакова, о которой объявил председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Все в шоке от этого Малахова. Надо эту программу закрывать. Она разрушает человеческие судьбы», — возмутился артист.

Директор Алексея Булдакова Ольга Кривенкова рассказала «360», что знает Эдуарда Гладкого, — познакомилась с ним на похоронах актера. С вдовой она уже давно не общалась. Женщина также подтвердила, что Людмила Булдакова не отвечает на звонки с неизвестных номеров.

«Эдуард Гладкий помогал организовывать похороны. Тонкостей никаких не знаю», — сказала она.

В резонансном выпуске программы Андрея Малахова прозвучала версия, что Людмилу Булдакову часто видели с двойником Баскова. Близкие выразили опасение, что артист претендует на ее имущество и в целом оказывает на нее негативное влияние.