28 декабря 2023, 17:04
«Все в порядке». В Театре Ленсовета прокомментировали информацию о госпитализации Боярского
Театр имени Ленсовета сообщил, что с Боярским все в порядке
В СМИ появились новости об экстренной госпитализации артиста Михаила Боярского. Эту информацию «360» прокомментировали в Театре имени Ленсовета.
«С ним все в порядке», — сообщили в культурном учреждении.
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По данным Telegram-канала «112», Боярскому, который уже перенес инфаркт, стало плохо с сердцем. Врачи оценили состояние артиста как средней тяжести. При этом жена Боярского Лариса Луппиан сообщила, что привезла супруга на обследование.
До этого народный артист РСФСР попал в больницу в конце ноября. Его сын Сергей поделился, что причиной стал инфаркт. PR-менеджер Боярского Надежда Дуванова сообщила о стабильном состоянии актера.
Боярского выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге в начала декабря. Он отправился домой в сопровождении жены. Уточнялось, что при выписке артист чувствовал себя хорошо.
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