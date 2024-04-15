15 апреля 2024, 13:33
«Все в порядке». Супруга Ливанова рассказала о плановой госпитализации актера
Жена актера Ливанова заявила о ежегодной плановой госпитализации артиста
Актера Василия Ливанова положили в московский кардиоцентр в рамках плановой госпитализации. Его супруга Елена рассказала «360», как чувствует себя артист.
«Не переживайте, все в порядке. У нас плановая госпитализация, каждый год», — пояснила она.
Реклама
Сколько времени актер будет находиться в больнице — пока неизвестно. Супруга артиста добавила, что самочувствие у Ливанова прекрасное.
Телеканал Рен ТВ уточнил, что Ливанов находится в отделении артериальной гипертензии. Медики полностью обследуют актера и назначат лечение.
По информации Telegram-канала Mash, в марте 88-летний народный артист РСФСР пожаловался врачам на утомляемость и прошел медобследование. У Ливанова диагностировали анемию, а также выявили опухоль. Медики заподозрили рак и отправили актера в онкоцентр.
Болезни
Актеры
Реклама
Реклама