«Все в порядке». Актриса Яна Кошкина рассказала о самочувствии после сообщений о ковиде

Актриса и телеведущая Яна Кошкина рассказала о самочувствии. В СМИ появилась информация, что ее госпитализировали с коронавирусом. В беседе с «360» артистка отметила, что чувствует себя нормально.

«Все в порядке, спасибо за переживания», — заявила Яна Кошкина. На вопрос о том, как она себя чувствует, артистка ответила, что «все хорошо».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что звезду сериалов «ЧОП», «Кухня», «Домашний арест» и других госпитализировали в одну из столичных клиник с коронавирусом. По данным издания, девушке стало плохо 8 августа, у нее поднялась температура и начались приступы кашля. Она попыталась поправиться самостоятельно, но ситуация не улучшалась, и тогда Кошкина обратилась к медикам. Они подтвердили диагноз «ковид», по их данным актриса находится в состоянии средней тяжести.

На прошлой неделе стало известно, что с коронавирусом госпитализировали актера Александра Филиппенко. Его супруга Марина Ишимбаева сообщила, что болезнь протекала в легкой форме, а госпитализация связана с мерами предосторожности.