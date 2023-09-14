Эксклюзив 14 сентября 2023, 22:32 «Все справедливо». Панина потребовали признать иноагентом Глава ФПБК Бородин: против Панина необходимо возбудить уголовное дело РИА «Новости»

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Актера Алексея Панина потребовали признать иноагентом. Обращение в Генпрокуратуру России направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Общественник рассказал «360» о причинах своей инициативы и объяснил, почему иноагентского статуса для актера недостаточно — против него необходимо возбудить уголовное дело.

Бородин назвал три причины, по которым Панина нужно внести в список иноагентов. По словам общественника, актер поддержал теракт Украины на Крымском мосту, он постоянно оскорбляет президента России и дискредитирует специальную военную операцию.

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«Этих трех пунктов хватит для того, чтобы признать его иностранным агентом», — выразил уверенность Бородин.

Далее, по словам главы ФПБК, против актера нужно возбудить уголовное дело за оправдание терроризма. По этому поводу он также направил обращение в Генпрокуратуру.

«Здесь все справедливо, по закону и так должно быть. Так должно быть с каждым, кто проживает на территории России. Мы все живем в рамках правового поля и должны понимать, что несем ответственность за определенные действия», — заявил Бородин.

По мнению Бородина, привлечь к уголовной ответственности Панина будет возможно, когда его депортируют в Россию. А этот момент, уверен глава ФПБК, обязательно настанет.

Ранее стало известно, что Алексея Панина задержали в Эстонии. Пьяный актер устроил дебош в публичном доме, после чего его забрали в вытрезвитель.