«Все сообщения неточны»: Лопес и ее жених высказались о разрыве из-за измены
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вместе с женихом Алексом Родригесом прокомментировали сообщения об их разрыве, сообщил TMZ.
Согласно данным СМИ, роман артистки с экс-бейсболистом завершился из-за измены мужчины. Разлучницей названа 30-летняя звезда реалити-шоу «Южное очарование» Мэдисон ЛеКрой. По словам пары, этой информации не стоит доверять, написал сайт «Дни.ру».
«Все сообщения неточны. Мы пока работаем над некоторыми вещами», — заявили возлюбленные.
Вокалистка и ее избранник подчеркнули, что появление в их отношениях кого-то третьего исключено.
Накануне ЛеКрой отметила, что у нее нет романа с Родригесом. По словам девушки, они никогда лично не встречалась с женихом Лопес. Знаменитость общалась со спортсменом только по видеосвязи.
Ранее подавшая в суд на американского актера Шайю ЛаБафа его бывшая возлюбленная певица FKA twigs впервые дала интервью, в котором раскрыла «темную» сторону известного артиста. Она вспомнила, как Шайа заставлял ее слушать, как он оттачивал навыки стрельбы по бродячим собакам. Актер объяснял, что это помогло ему войти в роль коллектора мафии для фильма «Выбивая долги».