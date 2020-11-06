Евгений Петросян выразил соболезования родным Михаила Жванецкого и рассказал, каким он был творцом. Юморист признался «360», что подавлен новостью о смерти своего друга и коллеги.

«Я сам только что узнал. В такой час рассказывать что-то очень сложно, потому что я нахожусь под большим тягостным ударом и ощущением беды. Но тем не менее скажу, что Жванецкий — это человек-эпоха. Это человек, который является не только большим писателем, драматургом, художником, мыслителем, философом», — поделился Евгений Петросян.

Артист рассказал, что Жванецкий смог сочетать философию с остроумием, а драматургию веселую с социальным осмыслением жизни. Он сочетал в себе все краски.

«Я помню Жванецкого раннего, который еще не выступал на сцене, а писал для артистов. Даже был случай, когда он и мне писал монолог. В те годы он учитывал людские характеры, конфликты, всевозможные ситуации, которые возникают в нашей с вами жизни. Он писал шире. Потом он стал автором-исполнителем. И сохранив все свои художественные, достоинства он обратил это в такой длинный комментарий нашей жизни», — добавил Петросян.

Жванецкий философствовал, рассказывал что-то, делал выводы, а иногда вдруг он вспоминал о каких-то сценках и читал диалоги. Это уже был автор-исполнитель Жванецкий, считает Петросян.

«Сохранив все свои наработки, которые в течение всей жизни разными фигурами художественными рождались в его номерах, он продолжал радовать своих зрителей уже в качестве исполнителя. И зрители были не только ему благодарны, но и всегда ощущали какое-то событие, когда встречались с ним на концерте. Понимали, что с ними разговаривает большой художник, самобытный, со своей стилистикой, со своим взглядом на жизнь», — сказал Петросян.

Артист уверен, что Жванецкий будет звучать еще много десятков лет. Он будет читаться, всегда цитироваться на телевизионном экране. Петросян признался, что часто говорит в жизни «как сказал Жванецкий».

«Мы шли с ним рядом всю жизнь. Все свои события в жизни можем как-то связать с некоторыми его выступлениями. Вот при таких обстоятельствах я слушал этого артиста, исполнителя или автора. Или вот при таких. А я пригласил свою жену на первое свидание и пошел на ваш концерт. Личные события связывают люди с большими художниками. И это очень ценно», — объяснил Евгений Петросян.

Артист уверен, что такие художники, как Жванецкий, сохраняют много чувств на всю жизнь.

«Пришла беда, когда мы должны понимать, что этого человека больше нет. Это ужасно. Это у каждого личностная потеря. Каждый лишился друга, который много сделал добра. Царствие ему небесное. Соболезнования выражаем от всей души его близким. Пусть земля ему будет пухом», — сказал Петросян.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября. Ему было 86 лет.