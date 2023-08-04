Эксклюзив 04 августа 2023, 12:09 «Все с ума посходили». Режиссер Досталь — о срочной госпитализации Режиссер Досталь опроверг госпитализацию и заявил, что уехал на дачу РИА «Новости»

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Российский режиссер, президент кинокомпании «Аврора» Владимир Досталь чувствует себя хорошо и отдыхает на даче. В беседе с «360» он опроверг информацию о своей госпитализации.

«Все с ума посходили. Я сижу у дочки на даче. Абсолютно [все хорошо]», — заявил Досталь.

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Информацию о том, что Владимира Досталя экстренно положили в больницу, опубликовал Telegram-канал Mash. Режиссер якобы обратился за медпомощью из-за одышки и сухого кашля, а после ЭКГ узнал, что незаметно для себя пережил инфаркт. Источники канала заявили, что госпитализация продлится несколько дней.

Владимир Досталь с 1987 до 1998 год руководил киностудией «Мосфильм». Зрители знают его как режиссера фильмов «Здесь, на моей земле» и «Февральский ветер», продюсера сериалов «Раскол», «Пером и шпагой», «Мушкетеры Екатерины».

В январе скончался брат Владимира Досталя, народный артист, сценарист и режиссер Николай Досталь. Ему исполнилось 77 лет.