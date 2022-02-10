«Все с ним хорошо». Директор Билана опроверг его госпитализацию с ковидом

Дима Билан попал в одну из больниц Москвы с ковидом, он состоянии средней тяжести, сообщил Telegram-канал Mash. Но директор певца Дмитрий Бушуев заявил «360», что все хорошо, сейчас Билан едет в машине и рассказывает о ситуации в прямом эфире в Instagram.

«Едет в машине, все с ним прекрасно, все с ним хорошо», — сказал «360» концертный директор Билана.

Певец в прямом эфире рассказал, что наблюдался в ГКБ № 52. Он подтвердил, что у него был положительный результат теста, но сейчас все хорошо, вчера пришел отрицательный тест, он здоров. Ближайший концерт, который пройдет 14 февраля, состоится.

Mash сообщил, на днях у Билана заболело горло и заложило нос, а температура была около 37,5 градуса. Экспресс-тест не показал наличия коронавируса, но ПЦР оказался положительным. Врачи диагностировали у Билана ковид. Дыхательной недостаточности нет. Поражения легких по результатам КТ не выявили. Лечение артиста осложняется ларинготрахеитом.

Ранее Билан рассказывал в интервью Ксении Собчак, как у него диагностировали алкоголизм третьей стадии.