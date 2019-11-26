«Все равно висят!» Телеведущая спарадировала лайфхак Кардашьян со скотчем для груди

Звезда «Свободных женщин» удивила своих подписчиков в Instagram, когда опубликовала видео, на котором она пытается «приподнять» грудь с помощью скотча — по методу Ким Кардашьян. Ролик стал пародией на недавно выпущенную в продажу клейкую ленту для груди, которую Кардашьян представила в рамках своего бренда корректирующего нижнего белья Skims. Лента должна скрывать соски и поддерживать бюст, при этом оставаться невидимой под одеждой.

В опубликованном видео Надя рассказала, что слишком долго ждала новую коллекцию звезды и поэтому не удержавшись, решила испробовать метод, но с помощью обычного скотча.

На кадрах Надя предстала перед подписчиками топлес, чем обескуражила большую часть своей аудитории в соцсети.

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Женщина поэтапно прикрепляла обычную клейкую ленту к груди, свои действия она сопровождала ироничными комментариями и смехом.

«Так что, ребята, вы тоже можете сэкономить 36 фунтов, и вам больше не нужно ждать в списке ожидания», — заявила Надя, закончив свой эксперимент. Правда, телеведущая отметила, что скотч совсем не держит форму бюста.

Многие осудили пародийный ролик звезды британского ток-шоу, указав женщине на то, что у нее есть дети и выставлять на всеобщее обозрение свою обнаженную грудь неприлично. Однако нашлись и те, кто с юмором отнесся к ролику Нади.

«Боже, ты такая смешная», «Это весело! Должно быть, агония снимать эту ленту», отметили в комментариях подписчики телеведущей.