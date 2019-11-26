  • «Все равно висят!» Телеведущая спарадировала лайфхак Кардашьян со скотчем для груди

    26 ноября 2019, 03:49

    Валерия Шафирко

    Звезда британского ток-шоу «Свободные женщины» Надя Савала опубликовала видео, на котором пытается испробовать на себе знаменитый лайфхак от Ким Кардашьян. Женщина решила заменить бюстгальтер скотчем. Об ее эксперименте написал Daily Star.

    Звезда «Свободных женщин» удивила своих подписчиков в Instagram, когда опубликовала видео, на котором она пытается «приподнять» грудь с помощью скотча — по методу Ким Кардашьян. Ролик стал пародией на недавно выпущенную в продажу клейкую ленту для груди, которую Кардашьян представила в рамках своего бренда корректирующего нижнего белья Skims. Лента должна скрывать соски и поддерживать бюст, при этом оставаться невидимой под одеждой.

    В опубликованном видео Надя рассказала, что слишком долго ждала новую коллекцию звезды и поэтому не удержавшись, решила испробовать метод, но с помощью обычного скотча.

    На кадрах Надя предстала перед подписчиками топлес, чем обескуражила большую часть своей аудитории в соцсети.

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    Женщина поэтапно прикрепляла обычную клейкую ленту к груди, свои действия она сопровождала ироничными комментариями и смехом.

    «Так что, ребята, вы тоже можете сэкономить 36 фунтов, и вам больше не нужно ждать в списке ожидания», — заявила Надя, закончив свой эксперимент. Правда, телеведущая отметила, что скотч совсем не держит форму бюста.

    Многие осудили пародийный ролик звезды британского ток-шоу, указав женщине на то, что у нее есть дети и выставлять на всеобщее обозрение свою обнаженную грудь неприлично. Однако нашлись и те, кто с юмором отнесся к ролику Нади.

    «Боже, ты такая смешная», «Это весело! Должно быть, агония снимать эту ленту», отметили в комментариях подписчики телеведущей.