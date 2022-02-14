«Все прошло»: Зюганов назвал дату своей выписки из больницы

Попавший в больницу председатель КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что уже поправился. По его словам, медики выпишут его уже 15 или 16 февраля.

«Да нет, у меня все уже за три дня прошло, завтра-послезавтра буду выписываться», — ответил Зюганов на вопрос Ura.ru о том, заразился ли он коронавирусом.

Ранее замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что Зюганов все еще находится в больнице, но чувствует себя хорошо. За состоянием здоровья политика следят сотрудники московской Центральной клинической больницы.

Председателя партии госпитализировали с признаками ОРВИ. Как уточнил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, медики сделали Зюганову компьютерную томографию. Процедура не выявила никаких признаков поражения легких. Несмотря на это, лечащий врач рекомендовал политику остаться в медучреждении на пару дней в целях профилактики.

В начале февраля в ту же больницу с коронавирусом попал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Зюганов опроверг сообщения о том, что он якобы встретился со своим коллегой в столичном медучреждении.