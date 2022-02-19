«Все повылезали». Гузеева пожаловалась на потерю волос после ковида

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в 2021 году перенесла коронавирус. Она пожаловалась подписчикам, что теперь у нее не осталось волос.

В своем Instagram Гузеева опубликовала кадры, на которых стилист делал ей прическу. Ведущая отметила, что мастеру удается создавать укладку «из ничего». После этих лов мужчина возмутился и заявил, что работает с волосами.

«Откуда волосы-то? С ковидом с этим все повылезали, блин», — ответила стилисту Гузеева.

Телеведущая выписалась из больницы после выздоровления от ковида осенью 2021 года. Она пролежала несколько недель в больнице № 40 в Коммунарке. Тогда Гузеева рассказывала, что после коронавируса столкнулась с осложнениями. У нее осип голос и тало болеть горло. Также актриса сильно прибавила в весе из-за приема гормональных препаратов.

Пульмонолог Сергей Пурясев называл состояние Гузеевой «страшным». Он отмечал, что у телеведущей действительно сильно изменился голос. Медик связал это с возможным воспалением голосовых связок и гортани — ларингитом.