Знаменитости 14 июля 2023, 05:26 «Все начинает рушиться». Паралич начался после родов у избранницы Роберта Де Ниро Избраннице Роберта Де Ниро диагностировали паралич Белла после рождения ребенка Кинопоиск

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У избранницы голливудского актера Роберта Де Ниро диагностировали паралич Белла после рождения ребенка. Об этом Тиффани Чен сообщила изданию CBS News.

Около двух месяцев назад она родила артисту дочь. Ее назвали Джиа Вирджиния Чен-Де Ниро. Это уже седьмой по счету ребенок у Де Ниро.

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Однако после рождения наследницы у Тиффани начались проблемы со здоровьем. Уже после выписки из роддома у возлюбленной артиста стал неметь язык, также она ощутила легкое покалывание в лице.

«А потом я осознала, что мое лицо просто какое-то странное. Я не знала, что это за ощущение, но это было просто странно. Мне казалось, что все начинает просто рушиться само по себе, как будто мое лицо тает», — заявила Тиффани.

Когда проблема стала критичной, избранница Де Ниро обратилась к врачу. Медики диагностировали у нее паралич Белла, который сковывает мышцы лица.

По словам новоиспеченной матери, в сложный период она не могла контролировать лицо, повседневные действия давались ей с тяжелейшим трудом, у женщины не получилось есть, пить и разговаривать. Сейчас Тиффани счастлива, что все обошлось.

Ранее стало известно, что врачи диагностировали более точный диагноз звезде Голливуда Брюсу Уиллису. По словам медиков, у артиста лобно-височная деменция, которая прогрессирует.