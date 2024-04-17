Знаменитости 17 апреля 2024, 16:17 «Все началось с Евровидения». Бардаш рассказал о русофобии Верки Сердючки Бардаш назвал дружбу с Зеленским причиной русофобии певицы Верки Сердючки Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

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Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, сделал ставку на западную культуру и стал русофобом. Таким мнением поделился певец, создатель известных групп «Грибы» и Quest Pistols Юрий Бардаш в беседе с Игорем Колькой в YouTube-шоу «Так сказать».

«Насколько я помню, все началось с того Евровидения, вся его нелюбовь к России», — уточнил он.

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Бардаш назвал Данилко талантливым артистом нетрадиционной ориентации.

«Они с [президентом Украины Владимиром] Зеленским спелись, и он не может сказать уже ничего другого. Все. Он поставил на ту, на западную, культуру. На тот гедонизм. Вся западная культура предлагает нам жить паразитами», — заявил продюсер.

По его словам, культура является частью политики. Продюсер пояснил, что пуля может убить одного человека, а песня обладает более широкой зоной поражения.

«Данилко убивает культуру. И себя он уже убил. Все. Нет Данилко», — сказал Бардаш.

Ранее украинскому певцу запретили въезд в ОАЭ. Артист уверен, что к ограничениям причастно руководство России.