«Все мы делаем ошибки»: Пелагея сообщила о разводе с хоккеистом Телегиным

Известная певица Пелагея решила развестись со своим супругом — хоккеистом сборной России Иваном Телегиным. Пара намерена сохранить уважение и остаться хорошими родителями маленькой Таисии.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», — процитировали певицу на официальной странице в Instagram.

Пелагея добавила, что развод всегда является малоприятным мероприятием, но она и бывший возлюбленный пытаются сохранять лояльность. Бывшая пара надеется, что сможет достойно и интеллигентно обсуждать и решать какие-либо вопросы в дальнейшем.

«Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать. Ну и…жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра», — заключила исполнительница.

Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году. Возлюбленные решили не придавать широкой огласке это событие. Через год, 21 января, пара стала родителями Таисии.