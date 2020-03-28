Советскому и российскому певцу Льву Лещенко, который лежит в больнице Коммунарки с коронавирусом, уже становится лучше. Его перевели из реанимации в палату к жене. Об этом «360» сообщил его друг, юморист Владимир Винокур.

«Все лучше и лучше, лечат», — заявил Винокур. При этом он поостерегся давать прогнозы о том, как скоро Лещенко сможет побороть COVID-19 и выписаться из больницы. «Этого я не могу сказать, звоните главврачу», — уточнил юморист.

Новости о госпитализации Льва Лещенко появились на этой неделе. Певец вернулся с гастролей из США и почувствовал себя нехорошо. Он обратился в больницу Коммунарки, но до этого поучаствовал в шоу Андрея Малахова и посетил вечеринку в честь дня рождения сестры Игоря Крутого. На обоих мероприятиях было немало звезд российского шоу-бизнеса и политиков. Многие из них сейчас также проверяются на коронавирус, чтобы исключить возможность заражения.