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    15 сентября 2020, 11:47

    «Все к лучшему»: Решетова прокомментировала разрыв с Тимати

    Андрей Иванов

    Модель Анастасия Решетова заявила, что расставание с рэпером Тимати — это то, что «должно быть». Она попросила подписчиков в Instagram не опошлять их разрыв и заверила, что не собиралась хайпить на своей личной истории, оставляя многие подробности личной жизни за кадром.

    «Я никогда не думала, что сделаю это (разойдусь с Тимати — прим. ред.), учитывая, что развод моих родителей длился долго и все происходило у меня на глазах, оставив след на детской психике. Тогда я себе пообещала, что моя будущая семья никогда с этим не столкнется. Но опять же. Все, что ни делается, все к лучшему. Сейчас так должно быть», — написала Решетова на своей странице в Instagram.

    Она поблагодарила всех, кто понимает ее проблемы, сопереживает и поддерживает, и добавила, что продолжает близко общаться со своим бывшим мужчиной. По мнению Решетовой, это нормально, так как у них «есть куча общих тем и дел».

    Ранее модель объявила о том, что расстается с Тимати. В октябре прошлого года у пары родился сын, которого назвали Ратмир. Вместе Решетова и Тимати были шесть лет.

    Новости SMI.FM