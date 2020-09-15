«Все к лучшему»: Решетова прокомментировала разрыв с Тимати

«Я никогда не думала, что сделаю это (разойдусь с Тимати — прим. ред.), учитывая, что развод моих родителей длился долго и все происходило у меня на глазах, оставив след на детской психике. Тогда я себе пообещала, что моя будущая семья никогда с этим не столкнется. Но опять же. Все, что ни делается, все к лучшему. Сейчас так должно быть», — написала Решетова на своей странице в Instagram.

Она поблагодарила всех, кто понимает ее проблемы, сопереживает и поддерживает, и добавила, что продолжает близко общаться со своим бывшим мужчиной. По мнению Решетовой, это нормально, так как у них «есть куча общих тем и дел».

Ранее модель объявила о том, что расстается с Тимати. В октябре прошлого года у пары родился сын, которого назвали Ратмир. Вместе Решетова и Тимати были шесть лет.