«Все хуже и хуже». Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста

За состоянием артиста и музыканта Петра Мамонова следит вся страна. Но пока ему становится все хуже и хуже. Об этом «360» рассказала его жена Ольга.

«Ничего хорошего, все хуже и хуже. Горячая линия на сегодняшний момент сообщила, что состояние крайне тяжелое, дыхание полностью на ИВЛ. Там гораздо все сложнее пошло со вчерашнего дня. Но мне сын запретил говорить, а то шоу начнется какое-то. Я согласна с ним», — объяснила женщина.

Мамонова объяснила, что говорила и с заведующим, но сын запретил ей распространяться. Она не хочет его расстраивать, поэтому не будет рассказывать подробности от врачей. Тем не менее собеседница «360» призналась, что врачи много чего говорят, что все гораздо хуже, что о восстановлении дыхания речи идти не может. Ольга Мамонова рассказала, что последние дни почти не спит. В начале недели стало известно, что медиками не удалось вывести артиста из комы.

Семидесятилетний Петр Мамонов наиболее известен как создатель андеграудной группы «Звуки Му», а также своими ролями в фильмах «Остров» и «Такси-блюз». Петра Мамонова госпитализировали в больницу в Коммунарке 27 июня.