Знаменитости 28 января 2024, 04:38 «Все хуже и хуже». Певец Кай Метов рассказал, как развод довел его до депрессии и больницы Певец Кай Метов попал в больницу с депрессивным состоянием после развода РИА «Новости»

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Певцу Каю Метову понадобилась медицинская помощь после тяжелого развода с женой Натальей. Об этом он рассказал в программе «Секрет на миллион».

У бывшей супруги артиста был трудный характер, в отношениях с ней вокалисту всегда приходилось «перешагивать через себя». Также у возлюбленных процветал период «юношеского максимализма», из-за которого между парой происходили ссоры.

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В январе 1991 года певец официально развелся с Натальей. Это было сильным ударом для него, поэтому артист попал в больницу.

«Развод для меня был очень тяжелым, я лежал в больнице. У меня было стойкое ощущение, что разрушается все — то ли сознание, то ли органы. Я был полон сил, но при этом я чувствовал, что с каждым днем мне становится все хуже и хуже», — рассказал вокалист.

Исполнитель признался, что после развода не общался с бывшей супругой два года, потом они наладили отношения и до сих пор поддерживают связь.

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