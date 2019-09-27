  • «Все хуже и хуже»: новую песню Ани Лорак раскритиковали в Сети

    27 сентября 2019, 15:38

    Анастасия Карпеева

    Певица Ани Лорак отпраздновала 27 сентября день рождения, ей исполнился 41 год. В честь праздника артистка выпустила песню «Мы нарушаем». Однако поклонники вместо восхищения раскритиковали произведение. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
    «Все хуже и хуже»: новую песню Ани Лорак раскритиковали в Сети

    Клип Ани Лорак опубликовала на YouTube-канале. Поклонники не оценили произведение и раскритиковали его. По их словам, певица скатилась и стала выпускать бессмысленные композиции.

    «При всем уважении и теплых чувствах к творчеству Ани Лорак, которую я слушаю уже лет 20, что-то с этой песней пошло не так», «Плохо. Ей хороши высокие, сильные песни. С сильными звуками!!!», «С каждым годом песни все хуже и хуже», «Набор слов», «Скукотища… Давно хитов нет», «Песни какие-то безликие, бессмысленные, однотипные. Скатилась», — написали интернет-пользователи.

    Текущий год оказался для артистки не самым удачным. Ани Лорак развелась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. СМИ застали мужчину за изменой. Певица также воспитывает одна дочь Софию. А теперь ее песню не одобрили фанаты.