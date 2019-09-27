«Все хуже и хуже»: новую песню Ани Лорак раскритиковали в Сети

Клип Ани Лорак опубликовала на YouTube-канале. Поклонники не оценили произведение и раскритиковали его. По их словам, певица скатилась и стала выпускать бессмысленные композиции.

«При всем уважении и теплых чувствах к творчеству Ани Лорак, которую я слушаю уже лет 20, что-то с этой песней пошло не так», «Плохо. Ей хороши высокие, сильные песни. С сильными звуками!!!», «С каждым годом песни все хуже и хуже», «Набор слов», «Скукотища… Давно хитов нет», «Песни какие-то безликие, бессмысленные, однотипные. Скатилась», — написали интернет-пользователи.

Текущий год оказался для артистки не самым удачным. Ани Лорак развелась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. СМИ застали мужчину за изменой. Певица также воспитывает одна дочь Софию. А теперь ее песню не одобрили фанаты.