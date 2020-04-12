«Все хорошо». Татьяна Буланова сообщила о своем самочувствии

Певица Татьяна Буланова, которую экстренно госпитализировали из-за подозрения на инсульт, чувствует себя хорошо. Об этом она рассказала «360».

«Все хорошо, спасибо!» — написала в сообщении артистка. Она поблагодарила всех, кто за нее переживает.

Концертный директор Булановой Константин Сергеев подтвердил телеканалу «Звезда», что она сейчас проходит обследование в одной из больниц Северной столицы. «Она под наблюдением в самой лучшей клинике Санкт-Петербурга. Все нормально, чувствует себя хорошо, она на связи», — рассказал Сергеев.

По сообщению РИА ФАН со ссылкой на источник в окружении артистки, врачи центра имени Алмазова проводят полное обследование сердечно-сосудистой системы певицы. «Инсульт, о котором писали некоторые СМИ, не подтвердился», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Буланову доставили в больницу — по предварительной информации, из-за проблем с сердцем. Тогда певица подтвердила «360», что находится в реанимации. Ее состояние оценивалось как удовлетворительное.

Заслуженной артистке России Татьяне Булановой в марте исполнился 51 год.