«Все еще чуть за 20»: Аврил Лавин почти не изменилась с начала 2000-х и ворвалась в TikTok

Канадская певица Аврил Лавин опубликовала свое первое видео в TikTok и собрала сразу три миллиона лайков и более 75 тысяч комментариев. Пользователи ностальгируют и не перестают удивляться, что с 2003 года Лавин совершенно не изменилась.

Ролик стал короткой новой версией клипа Sk8er Boi. Певица выглядит абсолютно так же, как почти 20 лет назад: в кедах, полосатом галстуке и с черной подводкой на глазах. Она появляется в кадре сидя на рампе.

Перед припевом к ней приближается камера, а затем вместо Лавин появляется скейтер Тони Хоук. Он успевает сделать несколько трюков и со смехом удаляется.

Пользователи признались, что этот клип словно вернул их в прошлое. Многие шутили, что либо Лавин изобрела машину времени, либо она — живое подтверждение того, что нестареющие вампиры существуют.

«Аврил Лавин — реальный вампир в реальной жизни», «Аврил Лавин как-то явно связана с машиной времени», «Пока я тону в мешках под глазами, Аврил почему-то все еще чуть за двадцать», — написали в комментариях.