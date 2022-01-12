«Все делал на 100%». Кинокритик Шнейдеров назвал смерть Зеленского страшной потерей для телевидения

Уход из жизни телеведущего Михаила Зеленского, скончавшегося в 46 лет, — это страшная потеря для телевидения и школы «Останкино». Об этом «360» сказал кинокритик Давид Шнейдеров, который поделился воспоминаниями о работе и дружбе с коллегой.

Шнейдеров признался, что не может поверить в скоропостижную смерть человека, с которым он дружил и работал в Высшей школе телевидения «Останкино». Но с Зеленским они были знакомы еще до этого.

«Вы знаете, есть вещи, в которые невозможно поверить. Когда уходят люди, с которыми ты дружил и работал. Я познакомился с Мишей еще до того, как он пришел в Высшую школу „Останкино“, когда он работал на телеке, вел программу, которую в нынешнее время ведет Борис Корчевников», — сказал он.

Студенты и коллеги в «Останкино» очень любили Зеленского, сказал Шнейдеров. По его словам, они всегда ждали утра, когда перед началом занятий встречались, разговаривали и обменивались новостями.

«Миша был по-настоящему интеллигентный человек, он был честный. Он, если чем-то занимался, все делал на 100%. Он работал со студентами на 100%. Он работал на телеке на 100%. Никогда не мог себе позвонить схалтурить, вылезти просто на ремесле. Он либо не занимался, либо занимался полностью честно. Это страшная потеря для телевидения, для преподавания. Высшая школа „Останкино“ осиротела», — констатировал Шнейдеров.

О смерти телеведущего стало известно ночью 12 января. Михаилу Зеленскому было 46 лет. Предположительно, журналист скончался во время отдыха в Доминикане от инсульта. Точная причина смерти пока неизвестна.