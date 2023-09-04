Эксклюзив 04 сентября 2023, 11:47 «Все, что угодно могут говорить». Юлия Рутберг опровергла причастность домработницы к ограблению Актриса Рутберг подтвердила, что подозреваемого в ее ограблении задержали РИА «Новости»

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Полиция задержала подозреваемого в ограблении квартиры актрисы Юлии Рутберг. Она подтвердила «360» эту информацию, но опровергла версию о причастности домработницы.

Первыми об ограблении в квартире узнали родственники актрисы, когда вернулись с дачи. Деталей Юлия Рутберг не знает — все это время она находилась на гастролях в Иркутске. Женщина подтвердила факт кражи, но вступилась за свою домработницу — о ее возможной причастности к преступлению сообщили в интернете.

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«Да ну, это бред какой-то. Я еще раз говорю, что я ничего не знаю. Сейчас все что угодно могут говорить, поэтому, когда я приеду, я в это дело вникну, вмешаюсь. Сейчас ничего не могу сказать», — сказала она.

Из квартиры Юлии Рутберг на Смоленской-Сенной площади в Москве вынесли два миллиона рублей и семь тысяч евро, сообщил Telegram-канал Baza. Злоумышленники проникли туда, взломав замок.