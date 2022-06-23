facebook_pixel
    23 июня 2022, 11:35

    «Все через сердце воспринимал». Штурм заплакала после новости о смерти Шатунова

    Певица Наталья Штурм заявила, что Юрий Шатунов все пропускал через сердце

    Василиса Андреева, Наза Салех Захи

    Певица Наталья Штурм очень эмоционально отреагировала на смерть своего коллеги Юрия Шатунова. Она призналась «360», что плачет и ей очень больно. Шатунова артистка назвала хорошим человеком, который всегда все пропускал через себя.

    «Я рыдаю, это очень больно. Он всегда был хороший человек, порядочный. Все через сердце воспринимал, поэтому у него и случился этот инфаркт. Все, что он чувствовал, он проносил через себя», — предположила Штурм.

    Раннюю смерть Шатунова она назвала несправедливостью.

    Также соболезнования родным и близким артиста принесли Филипп Киркоров и Татьяна Буланова. Киркоров заявил, что Шатунов производил впечатление интеллигентного, воспитанного человека. Буланова же вспомнила, как вместе с артистом работала в Германии.

    Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни. Об этом «360» сообщил его менеджер. По данным СМИ, певец перенес обширный инфаркт.