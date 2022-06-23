«Все через сердце воспринимал». Штурм заплакала после новости о смерти Шатунова

Певица Наталья Штурм очень эмоционально отреагировала на смерть своего коллеги Юрия Шатунова. Она призналась «360», что плачет и ей очень больно. Шатунова артистка назвала хорошим человеком, который всегда все пропускал через себя.

«Я рыдаю, это очень больно. Он всегда был хороший человек, порядочный. Все через сердце воспринимал, поэтому у него и случился этот инфаркт. Все, что он чувствовал, он проносил через себя», — предположила Штурм.

Раннюю смерть Шатунова она назвала несправедливостью.

Также соболезнования родным и близким артиста принесли Филипп Киркоров и Татьяна Буланова. Киркоров заявил, что Шатунов производил впечатление интеллигентного, воспитанного человека. Буланова же вспомнила, как вместе с артистом работала в Германии.

Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни. Об этом «360» сообщил его менеджер. По данным СМИ, певец перенес обширный инфаркт.