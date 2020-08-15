«Все были просто ошарашены». Артемий Троицкий вспомнил день похорон Цоя

Советский и российский рок-журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий был на похоронах Виктора Цоя. Он поделился с «360» воспоминаниями того трагического дня.

«Все были шокированы его смертью. Обычно на похоронах все плачут. А тогда никто даже плакать не мог. Все были просто ошарашены. Это было как гром среди ясного неба, ничем не оправданная и немотивированная трагедия», — рассказал Троицкий.

Музыкант много лет был знаком с Цоем, группой «Кино» и десятками других музыкантов Ленинградского рок-клуба. Он сообщил «360», что в жизни Цой был простым, веселым, общительным и даже стеснительным человеком.

«Он не был каким-то одиноким, замкнутым, надменным, каким-то черным рыцарем или готическим персонажем вроде того, каким он предстает в фильме „Игла“. В жизни Цой был гораздо более открытым и в высшей степени доступным человеком», — заявил Троицкий.

15 августа 2020 года исполняется 30 лет со дня трагической гибели Виктора Цоя в аварии. По версии следствия, машина музыканта врезалась в автобус на скорости 130 километров в час.

«360» собрал большой материал с воспоминаниями друзей, родных и коллег рок-артиста поколения Х.