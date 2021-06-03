«Все больше формализма»: актер Александр Збруев рассказал, почему разочаровывается в кино

Актер Александр Збруев в интервью журналу «Караван историй» рассказал, что думает о современном кино и пустился в воспоминания о детстве.

Збруева многие помнят по роли Ганжи в советском четырехсерийном фильме «Большая перемена». Это одна из самых известных его ролей и она до сих пор приносит ему популярность, отметила «Экспресс газета».

Однако самому актеру съемки в кино уже не приносят былого удовольствия. По словам Збруева, с развитием технического прогресса из кино уходит жизнь и душа. Актер сказал, что многие изменения в кинопроизводстве ему не нравятся. Например, если раньше режиссер сидел рядом с оператором и наблюдал за игрой актеров, теперь он может находиться в ста метрах от съемочной площадки и актеров видеть только на экране.

«По-моему, техника убивает нечто живое в искусстве, скоро и актеры, боюсь, станут не нужны: будут подставлять к нарисованному телу актерскую голову — и пожалуйста, озвучивай. И не придется съемочной группе выходить в штормовое море или актерам бежать по полю в почти настоящую атаку: все сделают на кухне за ноутбуком. Наверное, это удобнее, но уже сейчас все больше формализма и меньше такого, когда глаза в глаза», — сказал Збруев.

Актер рассказал, что из последних фильмов ему запомнились немногие, а из театральных постановок — еще меньше. В театре, по мнению актера, в наши дни стало мало самоотдачи.

Кроме рассуждений об искусстве, в интервью актер повспоминал детство — с теплом рассказал о матери, а также о том, что до сих пор любит проводить время на Арбате, где он вырос.