Знаменитости 29 декабря 2022, 23:00 «Все благодаря тебе». Дочь Пеле опубликовала прощальный пост Дочь Пеле Келли Насименто опубликовала прощальный пост после смерти отца

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Дочь Пеле после его смерти опубликовала в Instagram прощальный пост. Она поблагодарила своего отца за все, что он сделал для нее и их семьи.

«Все, чем мы стали — благодаря тебе. Мы тебя бесконечно любим. Покойся с миром», — написала она.

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Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) умер в возрасте 82 лет. Он продолжительное время боролся с раком.

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В конце ноября его внепланово госпитализировали после ухудшения самочувствия. Медики диагностировали у Пеле отек тела и сердечную недостаточность, а также отрицательную динамику развития онкологического заболевания.

За несколько дней до смерти Пеле успел попрощаться со своей семьей. Похороны легенды футбола начали готовить заранее — после сообщений о резком ухудшении его состояния.