Все билеты на четыре концерта Oxxxymiron в Москве и Петербурге продали за несколько часов
Oxxxymiron объявил о дополнительных мартовских концертах в Москве и Петербурге после солд-аута
Концертов рэпера Oxxxymiron в Москве и Петербурге ждали очень долго. Поэтому все билеты на назначенные четыре шоу (по два на каждый город) раскупили за семь часов. В связи с этим музыкант объявил о дополнительных днях — 3 марта в Санкт-Петербурге и 13 марта в Москве.
Об этом сообщили в Теlegram-канале Oxxxymiron.
Места останутся те же самые — A2 Green Concert и Adrenaline Stadium соответственно.
Oxxxymiron (Мирон Федоров) недавно выпустил новый альбом под названием «Красота и уродство». Он стал первым за несколько лет в числе студийных записей музыканта. О выходе альбома он сообщил в Twitter, показав его обложку. В «Красоту и уродство» вошли 22 трека.
Альбом доступен к прослушиванию на стриминговых сервисах. До этого рэпер выпустил сборник старых песен «miXXXtape III: Смутное время», чем разочаровал многих поклонников, которые все же жаждали чего-то нового.
Чуть ранее Oxxxymiron заметили в новом фильме режиссера Серебренникова, который выходил лишь неофициально и частично в интернете. Картина называлась «Жена Чайковского».