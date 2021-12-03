Все билеты на четыре концерта Oxxxymiron в Москве и Петербурге продали за несколько часов

Концертов рэпера Oxxxymiron в Москве и Петербурге ждали очень долго. Поэтому все билеты на назначенные четыре шоу (по два на каждый город) раскупили за семь часов. В связи с этим музыкант объявил о дополнительных днях — 3 марта в Санкт-Петербурге и 13 марта в Москве.

Об этом сообщили в Теlegram-канале Oxxxymiron.

Места останутся те же самые — A2 Green Concert и Adrenaline Stadium соответственно.

Oxxxymiron (Мирон Федоров) недавно выпустил новый альбом под названием «Красота и уродство». Он стал первым за несколько лет в числе студийных записей музыканта. О выходе альбома он сообщил в Twitter, показав его обложку. В «Красоту и уродство» вошли 22 трека.

Альбом доступен к прослушиванию на стриминговых сервисах. До этого рэпер выпустил сборник старых песен «miXXXtape III: Смутное время», чем разочаровал многих поклонников, которые все же жаждали чего-то нового.

Чуть ранее Oxxxymiron заметили в новом фильме режиссера Серебренникова, который выходил лишь неофициально и частично в интернете. Картина называлась «Жена Чайковского».