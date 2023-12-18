Знаменитости 18 декабря 2023, 17:10 Время пришло. Ксения Бородина объяснила свой уход из «Дома-2» Телеведущая Ксения Бородина подтвердила свой уход из реалити-шоу «Дом-2» РИА «Новости»

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Известная российская телеведущая Ксения Бородина прокомментировала в соцсетях информацию о своем уходе из реалити-шоу «Дом-2». В съемках проекта она участвовала с 2004 года.

Пользователи Instagram* поинтересовались у Бородиной, почему она не появляется в эфире «Дома-2».

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«Да, я ушла. Решение далось очень нелегко. Но я считаю, что время пришло. Я отдала проекту почти 20 лет, и он мне дал очень многое. Я за все благодарна, но мне надо идти дальше», — ответила телеведущая.

Она добавила, что «Дом-2» долгое время был для нее вторым домом.

Бородина вела реалити-шоу на ТНТ, а затем на телеканале «Ю». В разное время ее соведущими были Ксения Собчак, Ольга Бузова, Ольга Орлова.

Ранее Бородина рассказала о планах на 31 декабря. Оказалось, что в последний день года у нее не будет корпоративов. По словам звезды, можно усердно работать весь год, но праздничную ночь следует встретить с семьей.

*Соцсеть Instagram принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta и запрещена.