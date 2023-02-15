Эксклюзив 15 февраля 2023, 20:13 «Время лечит». Бывший хоккеист Чижмин поддержал Овечкина после смерти его отца Хоккейный эксперт Чижмин назвал смерть отца Овечкина невосполнимой утратой РИА «Новости»

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Бывший хоккеист Евгений Чижмин в беседе с «360» выразил слова поддержки в адрес семьи российского нападающего Александра Овечкина после кончины отца спортсмена. Нападающему клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» он пожелал мужества в столь нелегкий период.

«Соболезную Александру и его семье. Это невосполнимая утрата. Этот человек на протяжении всего времени был, есть и навсегда останется в сердцах своих родных», — отметил хоккейный эксперт.

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Он напомнил, что именно отец дал возможность Овечкину-младшему реализовать себя в хоккее и стать тем, кем он сейчас является.

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«Спортивная карьера Александра Овечкина — это продолжение того, что в него вложил отец. Он взрослый мужчина, его окружает семья, и вместе они смогут пережить эту утрату и продолжать жить с памятью об этом человеке. Остается только пожелать Александру терпения и мужества. Время лечит», — резюмировал Чижмин.

Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин срочно прилетел в Москву, его приезд был связан с болезнью отца. Уточнялось, что Овечкин пропустит минимум три ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ.