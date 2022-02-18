«Ни черта не видно». Заменяющий Маслякова Нагиев ушел со сцены во время игры КВН
Заменяющий Маслякова Нагиев ушел со сцены во время игры КВН
Актер Дмитрий Нагиев, который временно заменяет ведущего КВН Александра Маслякова, покинул сцену в середине записи первой игры высшей лиги нового сезона передачи. Это произошло сразу после конкурса «Разминка».
О неожиданном поступке Нагиева рассказали зрители, которые присутствовали на записи в Театре Российской Армии вчера, написало NEWS.ru.
«Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно! Наверное, и не смеется поэтому никогда», — сказал Нагиев и спустился в зал.
Там он занял место рядом с редактором игры, который вел подсчет баллов. После конкурса «Биатлон» шоумен все-таки вернулся за стройку и оттуда довел игру до конца.
Первую игру 61-го сезона КВН, по данным издания, пропустил не только Масляков, но и постоянный член жюри Юлий Гусман. Почему он не пришел, Нагиев не объяснил. Его место занял юморист Александр Ревва.
Ведущими следующих четырех игр 1/8 финала нового сезона высшей лиги КВН станут Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Андрей Бурковский и Иван Ургант.
Масляков-старший ранее заявил, что во второй раз заразился коронавирусом и врачи посоветовали ему посидеть дома.