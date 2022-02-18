«Ни черта не видно». Заменяющий Маслякова Нагиев ушел со сцены во время игры КВН

Актер Дмитрий Нагиев, который временно заменяет ведущего КВН Александра Маслякова, покинул сцену в середине записи первой игры высшей лиги нового сезона передачи. Это произошло сразу после конкурса «Разминка».

О неожиданном поступке Нагиева рассказали зрители, которые присутствовали на записи в Театре Российской Армии вчера, написало NEWS.ru.

«Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно! Наверное, и не смеется поэтому никогда», — сказал Нагиев и спустился в зал.

Там он занял место рядом с редактором игры, который вел подсчет баллов. После конкурса «Биатлон» шоумен все-таки вернулся за стройку и оттуда довел игру до конца.

Первую игру 61-го сезона КВН, по данным издания, пропустил не только Масляков, но и постоянный член жюри Юлий Гусман. Почему он не пришел, Нагиев не объяснил. Его место занял юморист Александр Ревва.

Ведущими следующих четырех игр 1/8 финала нового сезона высшей лиги КВН станут Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Андрей Бурковский и Иван Ургант.

Масляков-старший ранее заявил, что во второй раз заразился коронавирусом и врачи посоветовали ему посидеть дома.