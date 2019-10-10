«Время есть!» Бузова пригрозила Тарасову разделом имущества

Скоро Ольга Бузова снова отправится на поиски любви. В преддверии шоу «План Б» она рассказала об отношении к бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Певица все еще может отсудить у него деньги.

Бузова призналась, что не виделась с футболистом с конца 2016 года — с момента развода. Ее беседу с подписчиками опубликовало издание StarHit.

«Он всегда избегает мест, которые посещаю я. Боится, наверное…» — предположила поп-исполнительница.

Бузова призналась, что давно «простила и отпустила» экс-супруга. Ее не волнуют измены Дмитрия и то, какие разговоры вокруг этого ходят.

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Несмотря на то, что обиду на Тарасова певица не держит, вопрос о разделе имущества супругов остается открытым. Перед свадьбой телеведущая и футболист заключили брачный договор. После развода Бузова ничего не получила, поскольку все имущество было записано либо на ее экс-спутника жизни, либо на его близких.

«По закону я имею право обратиться в суд в течение трех лет после расторжения брака. Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что еще не вечер — время есть!» — сказала Ольга Бузова.

Певица добавила, что в браке с Тарасовым прожила «шесть чудесных лет». Поведение мужа в конце отношений Бузова оставила «на его совести».