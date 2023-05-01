Знаменитости 01 мая 2023, 23:41 «Время для последнего рывка». Группа Aerosmith анонсировала прощальный тур Прощальный тур Peace Out рок-группы Aerosmith начнется 2 сентября Кинопоиск

Читать 360tv в

Легендарная рок-группа Aerosmith объявила о прощальном туре. Peace Out начнется в сентябре 2023 и закончится в январе 2024 года, сообщили представители коллектива в Twitter.

«После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений для более чем 100 миллионов фанатов пришло время для последнего рывка», — заявили музыканты.

Реклама

Прощальное турне начнется 2 сентября в Филадельфии и закончится 26 января в Монреале.

В 2022 году рок-группа отменила европейский тур, который планировался в честь 50-летия коллектива. Изначально серия концертов должна была пройти в 2020 году, но ее решили не устраивать из-за пандемии. Потом тур отложили на год и в итоге вообще отменили. Тогда Aerosmith ждали в Москве. В российской столице последний раз рокеры выступали в 2017 году.

В мае 2022 года стало известно, что лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер попал в реабилитационный центр после операции на ноге. Рокер уже не первый год борется с алкогольной и наркотической зависимостями, а прием болеутоляющих мог спровоцировать срыв, поэтому Тайлер добровольно отправился в рехаб.