Эксклюзив 01 августа 2023, 16:51 «Враги не дождутся». Актер Юрий Назаров рассказал о самочувствии после госпитализации Госпитализированный актер Юрий Назаров сообщил, что получил ушиб после падения в метро РИА «Новости»

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Актер Юрий Назаров находится в больнице после падения в метро Москвы. Артист рассказал «360», как чувствует себя после случившегося.

«Враги не дождутся», — заявил Назаров, отвечая на вопрос о своем состоянии.

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Актер сообщил, что находится в больнице на улице Вавилова. По словам Назарова, с ним все в порядке. Врачи обнаружили у 86-летнего артиста только ушиб.

«Гематома или, как ее звать по-русски, синяк, — она выросла больше задницы. Повнимательнее будем к ней относиться — авось, все пройдет. <…> Чтобы дело наше правым оставалось, тогда все в порядке будет», — заключил Назаров.

Актер рассказывал, что упал в метро, когда бежал через лестницу. По словам народного артиста РФ, он зацепился пяткой за ступени, упал и ударился. Сначала Назаров отправился домой, однако вскоре решил обратиться за медицинской помощью.