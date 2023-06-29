Знаменитости 29 июня 2023, 18:14 «Враг своей Родины». Продюсер Владимир Киселев резко высказался о Галкине Основатель группы «Земляне» Киселев: Максим Галкин — враг своей родины Telegram

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Продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев назвал юмориста Максима Галкина* врагом родины. Такое мнение он выразил в передаче «Мужской разговор» на канале «Открытый мир».

Музыкант высказал свою позицию по отношению к звездам отечественного шоу-бизнеса, которые уехали из России после начала специальной военной операции. Журналист спросила Киселева, как он относится к ситуации вокруг певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина*. Продюсер не стал скрывать негатива в адрес юмориста.

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«Максим Галкин* — враг своей родины, про него и говорить нечего. Но Алла Борисовна, как мать своих детей, поехала со своим мужем», — отметил он.

Киселев подчеркнул, что исполнительница хита «Миллион алых роз» не говорила, на чьей она стороне. Но Россия ее потеряла.

«А надо ли было ее терять? Может быть, можно было ее удержать?» — задался вопросом продюсер.

По его мнению, самое страшное наказание для человека — оказаться отрезанным от своей родины. Русский человек без России жить не может, констатировал он.

В начале июня стало известно, что Галкин* испытывает проблемы при организации концертов в Алма-Ате, которые намечены на 6–7 октября 2023 года.

*Максим Галкин — физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.