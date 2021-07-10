Врачи заметили улучшение в состоянии Петра Мамонова

Наблюдающие за состоянием российского актера и музыканта Петра Мамонова врачи назвали его состояние тяжелым, а не крайне тяжелым. Жена артиста Ольга в беседе с РИА «Новости» заявила, что это первое такое заявление врачей после госпитализации.

Она напомнила, что Мамонов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких уже 10 дней.

«Вчера вечером и сегодня утром врачи впервые сказали, что состояние не крайне тяжелое, а тяжелое», — подчеркнула супруга артиста.

Основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов с 27 июня проходит лечение от коронавирусной инфекции в больнице в Коммунарке. После госпитализации врачи перевели его в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам жены артиста, после заражения он лечился дома, в подмосковной деревне Ефаново, куда переехал еще в середине 90-х.

Накануне Ольга Мамонова заявила, что врачи намерены вывести артиста из медикаментозного сна, чтобы он мог дышать самостоятельно. При этом она отметила, что никаких прогнозов медики пока не делают.