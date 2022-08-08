Врачи выявили болезнь Паркинсона у режиссера фон Триера

Знаменитый режиссер из Дании Ларс фон Триер столкнулся с болезнью Паркинсона. Эту информацию подтвердили в пресс-релизе кинокомпании Zentropa.

Фон Триер основал ее в 1992 году.

«Ларс находится в хорошем настроении и проходит курс лечения, который поможет завершить ему сериал Riget Exodus („Королевство: Исход“)», — сообщили сотрудники Zentropa.

Они отметили, что из-за выявленного заболевания фон Триер ограничит количество интервью, которые он даст до премьеры проекта. Мероприятие запланировано на конец года.

Ранее стало известно, что два года назад голливудский актер Эштон Кутчер перенес аутоиммунное заболевание — очень редкую форму васкулита. Из-за него артист едва не ослеп и не пересел в инвалидную коляску. Также под угрозой оказался слух Кутчера.