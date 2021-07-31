Врачи впервые рассказали о состоянии певицы МакSим

Певица МакSим уже больше месяца находится в московской городской клинической больнице № 52. Врачи впервые рассказали о ее состоянии: артистка до сих пор находится в реанимации, навестить ее нельзя.

Об этом сообщил представитель больницы News.ru

«Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения — это „красная зона“. Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах», — пояснил он.

Собеседник уточнил, что родственники могут передать пациентам только вещи или посылки.

38-летняя певица попала в больницу вскоре после своего выступления в Казани. У нее диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией, однако несколько тестов на коронавирус показали отрицательные результаты. Сперва у МакSим было поражено 40% легких, но потом ее состояние ухудшилось. По неподтвержденной информации, поражение увеличилось почти в два раза — до 75%.

Из-за этого певицу подключили к ИВЛ, а затем, чтобы облегчить нагрузку на организм, ввели в медикаментозную кому. СМИ то и дело писали, что ее состояние продолжает ухудшаться и заявляли о начале сепсиса, но продюсер певицы Маргарита Соколова эту информацию опровергала.