Глава ЛДПР Владимир Жириновский по-прежнему в больнице, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Данные о состоянии политика разнятся. Ранее во фракции отмечали, что он пошел на поправку.

Жириновского лечат, уточнил собеседник агентства. Однако, по информации «Известий», ему стало хуже. Врачи якобы указывают на отрицательную динамику.

Главе ЛДПР, пишут СМИ, тяжело дышать. Он находится на аппарате ИВЛ и в медикаментозном сне. У политика выявили сильное поражение и отек легких.

В ЛДПР называли распространяемые анонимными собеседниками новости о состоянии Владимира Жириновского слухами. Еще 28 февраля во фракции уверяли, что политик идет на поправку, а на его реабилитацию потребуется время. Двумя днями ранее в пресс-службе ЛДПР называли состояние своего лидера стабильным, а данные об ухудшении его здоровья — недостоверными.

Жириновского госпитализировали в ЦКБ в начале февраля. Политик заразился коронавирусом.