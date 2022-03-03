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    03 марта 2022, 19:42

    Врачи указали на отрицательную динамику в состоянии Жириновского — СМИ

    «Известия»: состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось

    Александра Ломейко

    Глава ЛДПР Владимир Жириновский по-прежнему в больнице, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Данные о состоянии политика разнятся. Ранее во фракции отмечали, что он пошел на поправку.

    Врачи указали на отрицательную динамику в состоянии Жириновского — СМИ

    Жириновского лечат, уточнил собеседник агентства. Однако, по информации «Известий», ему стало хуже. Врачи якобы указывают на отрицательную динамику.

    Главе ЛДПР, пишут СМИ, тяжело дышать. Он находится на аппарате ИВЛ и в медикаментозном сне. У политика выявили сильное поражение и отек легких.

    В ЛДПР называли распространяемые анонимными собеседниками новости о состоянии Владимира Жириновского слухами. Еще 28 февраля во фракции уверяли, что политик идет на поправку, а на его реабилитацию потребуется время. Двумя днями ранее в пресс-службе ЛДПР называли состояние своего лидера стабильным, а данные об ухудшении его здоровья — недостоверными.

    Жириновского госпитализировали в ЦКБ в начале февраля. Политик заразился коронавирусом.