Врачи спасли телеведущую Прошутинскую

На днях телеведущую Киру Прошутинскую госпитализировали в 52-ую больницу. Однако 11 января появилась информация о том, что ее здоровью ничего не угрожает. Сайт kp.ru связался с ее помощницей Натальей Бондаревой, чтобы узнать о самочувствии знаменитости.

«Разговаривала с ней утром. Самочувствие нормальное, давление стабилизировали. Все в порядке. Угрозы жизни нет. Надеемся, что в ближайшее время выпишут», — рассказала помощница.

В больнице Прошутинская пребывает уже двое суток. Результатов повторных анализов на коронавирус пока не поступало. Женщина жаловалась на высокое давление, кашель, признаки ОРВИ. Сейчас ей уже назначили лечение.