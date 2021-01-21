Врачи сообщили о состоянии заболевшей ковидом Фрейндлих

Состояние актрисы оценивается как стабильно тяжелое.

«Сегодня у нас был консилиум с привлечением московских консультантов. Лечение признано правильным, внесенные коррективы незначительны. Хотя состояние по-прежнему расценивается как тяжелое, но стабильное», — заявили агентству в клинической больнице №122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге.

Фрейндлих находится под постоянным наблюдением медиков, уточнил RT. Результаты компьютерной томографии показали положительную динамику в верхних долях легких.

Алису Фрейндлих госпитализировали с COVID-19 в конце декабря 2020 года. У нее зафиксировали высокий процент поражения легких. СМИ писали, что в больнице актриса перенесла цитокиновый шторм. Есть предположение, что Алиса Бруновна тяжело переживает болезнь из-за своей многолетней вредной привычки — курения. Это плохо отразилось на ее легких. Также негативно сказалось и то, что артистка сейчас очень похудела. Это мешает бороться с вирусом.