Врачи рассказали, в чем таится причина недомогания критика Соседова

Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов столкнулся с редкой неизлечимой болезнью. Он рассказал, как чувствует себя спустя год после обнаружения проблемы. Об этом сообщили News.ru.

Седов столкнулся с целым рядом проблем по здоровью: нос забит, в горле першит, встать с постели он не может, а таблетки не помогают. Изначально в качестве причин недомогания врачи называли аллергию на пыльцу. Однако оказалось, что аллергии у Седова нет. Медики до сих пор не могут установить точную причину заболевания.

«Это не аллергия оказалась. В итоге так ничего и не решилось. Периодически я встаю с температурой 36 — видимо, падает иммунитет. Я ходил по врачам, мне никто ничего сказать не может. Что, отчего и почему», — заявил он.

Не так давно врачи предположили, что причины плохого самочувствия могут скрываться в стрессе. Постоянное напряжение сказывается на снижении иммунитета и всеобщей слабости.

«Сейчас я себя чувствую в принципе хорошо. Я только плохо переношу жару. Жара — это вообще для меня жутко, я человек зимний, люблю морозы. А так все нормально», — подытожил критик.