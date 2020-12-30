Врачи рассказали о состоянии актрисы Алисы Фрейндлих

На прошлой неделе артистка была госпитализирована. У нее диагностировали COVID-19, сообщил сайт RT.

«Состояние [Алисы Фрейндлих] стабильно, без отрицательной динамики», — отметили в учреждении.

Ранее внучка актрисы Анна Тарасова сообщила, что встретит Новый год вместе с бабушкой в больнице. Девушка не теряет надежды, что в скором времени все нормализуется.

«Это первый Новый год, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса. Первый Новый год, когда дочка проведет его вместе с папой вдвоем», — сообщила она в своем Instagram-аккаунте.

По данным сайта Infох, она добавила, что бабушка Лора проведет праздник одна в другой больнице. Тарасова призналась, что у нее разрывается сердце от боли, но она все равно верит, что скоро все будет хорошо.