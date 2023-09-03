03 сентября 2023, 09:38
Врачи рассказали о состоянии актера Янина
РИА «Новости»: актер Янин лежит в реанимации неврологии в тяжелом состоянии
Актера Алексея Янина поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Артиста определили в отделение неврологии. Об этом после ряда сообщений о смерти артиста рассказали РИА «Новости» в столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
«В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое», — указал источник.
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Накануне, 2 сентября, на сайте Российского академического молодежного театра опубликовали информацию о смерти Янина после восьми лет борьбы с последствиями инсульта. Позже публикацию удалили.
Жена актера Дарья Клюшникова сообщила в соцсетях, что врачи ошиблись и артист на самом деле находится в коме в крайне тяжелом состоянии.
В мае 2015 года у Алексея Янина случился инсульт. Болезнь и дальнейшая дорогостоящая трепанация привели к проблемам с речью и памятью.
Зрителям актер знаком по ролям в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Дочки-матери», «Универ», «Клуб» и других.
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