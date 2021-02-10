Врачи рассказали о самочувствии Фрейндлих

Врачи окружного научно-клинического центра имени Л. Г. Соколова, где восстанавливается после коронавируса Алиса Фрейндлих, рассказали о самочувствии артистки. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По их словам, состояние женщины стабильное, она нормально себя чувствует и сейчас проходит реабилитацию.

«У нее неплохое настроение, ей назначены сеансы лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики, кислородотерапии», — рассказали они.

Также врачи отметили, что удивлены слухам о сильном похудении Фрейндлих. Они сказали, что заметной потери веса у нее не происходило, и она в порядке.

Специалисты уточнили, что пока артистку не выписывают, потому что ей нужна длительная реабилитация.

«Она должна быть под контролем медиков. Алисе Бруновне надо восстановиться», — заключили они.

Ранее Алиса Фрейндлих вылечилась от COVID-19. При положительной динамике ее могут вскоре выписать. Об этом сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

«Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких. Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная и, если так будет продолжаться, ее скоро выпишут. Мы все очень этого ждем», — рассказали в театре.