Врачи прооперировали глаза почетному императору Японии Акихито | 360°

Знаменитости 20 сентября 2022, 13:42 Поделиться Telegram

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Viber Врачи прооперировали глаза почетному императору Японии Акихито

Читать 360tv в

Почетному императору Японии Акихито провели операцию на глаза. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на японский телеканал NHK.

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Императора доставили в медицинское учреждение в 9:30 утра (3:30 по московскому времени). Его оперировали в больнице Токийского университета в районе Бунке, Токио. Мужчине удалили катаракту. Операция прошла успешно. Акихито уже выписали из больницы. Он уехал вместе со своей супругой, императрицей Митико. Еще одну операцию проведут 25 сентября.

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