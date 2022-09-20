Врачи прооперировали глаза почетному императору Японии Акихито | 360°

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Врачи прооперировали глаза почетному императору Японии Акихито

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Почетному императору Японии Акихито провели операцию на глаза. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на японский телеканал NHK.

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Императора доставили в медицинское учреждение в 9:30 утра (3:30 по московскому времени). Его оперировали в больнице Токийского университета в районе Бунке, Токио. Мужчине удалили катаракту. Операция прошла успешно. Акихито уже выписали из больницы. Он уехал вместе со своей супругой, императрицей Митико. Еще одну операцию проведут 25 сентября.

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